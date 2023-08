Wieder Löwen-Alarm in Berlin: Als die Polizei anrückt, wird's kuschelig

Berlin - Erneut hat eine vermeintliche Raubkatze in Berlin für Aufsehen und einen Polizeieinsatz gesorgt – wenn auch nur kurz. Am Ende war es nur eine zahnlose Löwin.

Es gab aber auch Lob für die Arbeit der Polizei: "Ob Wildschwein, Plüschtier oder der Heilige Geist, danke, dass ihr dem nachgeht - egal, was am Ende dabei herauskommt."

Ganz offensichtlich hat sich der Trubel in Berlin nach der wilden Jagd auf eine angeblich ausgebüxte Löwen-Dame immer noch nicht gelegt und die Stadt ist weiter in heller Aufregung. Erst vor Kurzem löste die Umbenennung einer Straße in Berlin-Friedrichshain von Löwestraße in Wildschweinstraße Schmunzel-Alarm aus.