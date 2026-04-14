Lufthansa-Streik legt BER weiter lahm: Mehrere Flüge gestrichen

Berlin - Den zweiten Tag in Serie fallen am Dienstag am Hauptstadtflughafen BER wieder zahlreiche Flüge wegen eines Pilotenstreiks bei der Lufthansa-Gruppe aus.

Der Streik der Lufthansa-Gruppe hatte in der Nacht auf Montag begonnen. © Bodo Marks/dpa

Knapp 40 Starts und Landungen von Lufthansa wurden gestrichen, wie auf der Internetseite des BER zu sehen ist. Eurowings-Flüge finden nach den Ausfällen am Montag wieder statt.

Der Streik hatte in der Nacht auf Montag begonnen. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat bis einschließlich Dienstag zu Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa und mehreren Tochtergesellschaften aufgerufen.

Zum Streik aufgerufen sind die VC-Mitglieder bei der Deutschen Lufthansa AG, der Lufthansa Cargo AG, der Lufthansa Cityline GmbH sowie - nur am Montag - auch die der Eurowings GmbH.

Schon am Mittwoch kommt es dann zum nächsten Ausstand bei der Lufthansa: Die Kabinengewerkschaft Ufo hat die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Lufthansa und Cityline zu einem zweitägigen Streik aufgerufen.