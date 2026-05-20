Nach Kabeldiebstahl: S-Bahn-Frust hält an

Berlin - Nach dem Kabeldiebstahl am Baumschulenweg kommt es weiter zu Einschränkungen im Berliner S-Bahn-Verkehr.

Schon am Dienstag kam es zu Störungen und Einschränkungen im Berliner S-Bahn-Verkehr. (Symbolfoto) © Paul Zinken/dpa

Auf den S-Bahn-Linien S46, S47, S8, S85 und S9 kann es Verspätungen und Einschränkungen geben, wie die S-Bahn auf ihrer Webseite mitteilte.

Demnach fährt die S47 nur zwischen Spindlersfeld und Schöneweide. Fahrgäste werden gebeten, zwischen Schöneweide und Südkreuz auf die Linie S46 umzusteigen.

Wer mit der S46 weiterfahren will, muss auch hier mit Einschränkungen rechnen: Den Angaben zufolge fährt die S-Bahn zwischen Königs Wusterhausen und Westend sowie zwischen Grünau und Hermannstraße nur alle 20 Minuten.

Laut S-Bahn fährt zudem zunächst auch die S8 nicht durch: Zwischen Schöneweide und Treptower Park kann aber auf die Linien S85 und S9 ausgewichen werden.