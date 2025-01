Petition geht viral! Lauter Wunsch nach Böllerverbot - Polizei zuversichtlich

Berlin - Große Unterstützung in der Bevölkerung: Am Montag hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) dem Bundesinnenministerium eine Petition für ein Böllerverbot überreicht.

Bei den Aktionen von GdP und DUH haben sich insgesamt fast zwei Millionen Menschen für ein Böllerverbot ausgesprochen. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die Initiative wurde bereits vor zwei Jahren ins Leben gerufen, gewann aber besonders nach den teils schrecklichen Vorkommnissen in der vergangenen Silvesternacht noch einmal deutlich an Zulauf. Auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) übergab einen offenen Brief für ein solches Verbot.

Bundesweit kamen fünf Menschen beim (unsachgemäßen) Hantieren mit oftmals illegalen Böllern ums Leben. Zahlreiche Menschen wurden durch Feuerwerkskörper zum Teil schwer verletzt, darunter auch Kinder. Allein in Berlin mussten 363 Personen medizinisch versorgt werden.

Auch Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei wurden erneut mit Feuerwerkskörpern attackiert. In der Hauptstadt wurde ein Polizist durch einen Böller schwer an den Beinen verletzt und musste umgehend operiert werden.

Inzwischen haben sich mehr als 1,5 Millionen Menschen (Stand: 13.45 Uhr) für ein generelles Böllerverbot ausgesprochen! Auch wenn die Petition bereits übergeben worden ist, kann sich weiter daran beteiligt werden.