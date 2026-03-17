Mit wem telefonierte Wegner während Stromausfall? Bürgermeister schweigt

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) hat zu Vorwürfen wegen seiner Angaben zum ersten Tag des großen Stromausfalls wenig Neues hinzugefügt.

Bei einer Pressekonferenz am Dienstag wurde der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) erneut mit den Vorwürfen konfrontiert. © Carsten Koall/dpa

Er machte auch keine konkreten Angaben zu den Telefonaten und dem zeitlichen Ablauf an dem Tag. Auf mehrfache Nachfragen sagte Wegner bei einer Pressekonferenz immer wieder: "Dazu ist alles gesagt. Ich stand mit diversen Stellen im Austausch. Und ich habe eine Stunde Tennis gespielt."

Einen Zeitungsbericht, wonach Wegner nur wenige und kurze Telefonate am Vormittag des 3. Januar, dem Tag des mutmaßlich linksextremen Anschlags, geführt haben soll, wies er entschieden zurück. "Die Interpretation des 'Tagesspiegels' entbehrt jeder Grundlage. Ich lasse rechtliche Schritte prüfen."

Wegner hatte bereits eingeräumt, mittags eine Stunde lang Tennis gespielt zu haben und das damit begründet, er habe den Kopf freibekommen wollen.

Nun berichtete der "Tagesspiegel", Wegner habe den Umfang seiner Telefonate am Vormittag des 3. Januars falsch dargestellt. Die Senatskanzlei wies das zurück.