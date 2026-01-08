Wie eine Tennis-Panne den Wahlkampf in Berlin beeinflussen könnte

Kai Wegner gerät unter Druck. Ein Tennis-Match während des großflächigen Stromausfalls in Berlin sorgt für viel Kritik. Jetzt bespricht sich die CDU-Fraktion.

Von Mia Bucher und Thorsten Meiritz

Berlin - Hat er ausgespielt? Ein Tennis-Match während des großen Stromausfalls könnte Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) im Wahljahr auf die Füße fallen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) gerät wegen seiner Tennis-Panne zunehmend unter Druck.  © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will sich jedenfalls am heutigen Morgen in einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz über den tagelangen Stromausfall austauschen.

Wegner nimmt an der Besprechung teil, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Auch sein umstrittenes Tennis-Match wenige Stunden nach dem Blackout werde demnach eine Rolle spielen.

Die Besprechung soll um 8 Uhr starten. Zuvor hatten mehrere Medien, darunter die "B.Z." berichtet.

Den Angaben zufolge soll die Schalte allen Berliner CDU-Abgeordneten die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen.

Auch das Krisenmanagement soll den dpa-Informationen zufolge besprochen werden. Es sei keine reguläre Sitzung. Die nächste Sitzung finde kommenden Dienstag statt.

Kein Match in Heaven: Kai Wegner steht nach Tennis-Partie mit Katharina Günther-Wünsch unter Druck

Kai Wegner hat wenige Stunden nach Beginn des Blackouts mit seiner Lebensgefährtin Katharina Günther-Wünsch (42, CDU) Tennis gespielt.  © Fabian Sommer/dpa

Wegner steht wegen seines Agierens im längsten Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte unter Druck.

Der CDU-Politiker räumte ein, am Samstag wenige Stunden nach Beginn des Blackouts im Berliner Südwesten Tennis gespielt zu haben - während sich 100.000 Betroffene ohne Strom und Heizung, Internet und Handy-Empfang mitten im Winter große Sorgen machten, vor Ort eilig Notunterkünfte aufgebaut wurden und Hilfe anlief.

Er spielte zusammen mit seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (42, CDU).

Wegner ist auch Spitzenkandidat der CDU für die Abgeordnetenhauswahl im September. Ob er auch der Favorit auf den Sieg ist, wird sich zeigen. Zumindest muss Tennis-Kai aktuell erst einmal einen Satzrückstand aufholen.

