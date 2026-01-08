Wie eine Tennis-Panne den Wahlkampf in Berlin beeinflussen könnte

Berlin - Hat er ausgespielt? Ein Tennis-Match während des großen Stromausfalls könnte Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU ) im Wahljahr auf die Füße fallen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) gerät wegen seiner Tennis-Panne zunehmend unter Druck. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will sich jedenfalls am heutigen Morgen in einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz über den tagelangen Stromausfall austauschen.

Wegner nimmt an der Besprechung teil, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Auch sein umstrittenes Tennis-Match wenige Stunden nach dem Blackout werde demnach eine Rolle spielen.

Die Besprechung soll um 8 Uhr starten. Zuvor hatten mehrere Medien, darunter die "B.Z." berichtet.

Den Angaben zufolge soll die Schalte allen Berliner CDU-Abgeordneten die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen.

Auch das Krisenmanagement soll den dpa-Informationen zufolge besprochen werden. Es sei keine reguläre Sitzung. Die nächste Sitzung finde kommenden Dienstag statt.