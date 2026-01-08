Wie eine Tennis-Panne den Wahlkampf in Berlin beeinflussen könnte
Von Mia Bucher und Thorsten Meiritz
Berlin - Hat er ausgespielt? Ein Tennis-Match während des großen Stromausfalls könnte Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) im Wahljahr auf die Füße fallen.
Die CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus will sich jedenfalls am heutigen Morgen in einer kurzfristig angesetzten Telefonkonferenz über den tagelangen Stromausfall austauschen.
Wegner nimmt an der Besprechung teil, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Fraktionskreisen erfuhr. Auch sein umstrittenes Tennis-Match wenige Stunden nach dem Blackout werde demnach eine Rolle spielen.
Die Besprechung soll um 8 Uhr starten. Zuvor hatten mehrere Medien, darunter die "B.Z." berichtet.
Den Angaben zufolge soll die Schalte allen Berliner CDU-Abgeordneten die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen.
Auch das Krisenmanagement soll den dpa-Informationen zufolge besprochen werden. Es sei keine reguläre Sitzung. Die nächste Sitzung finde kommenden Dienstag statt.
Kein Match in Heaven: Kai Wegner steht nach Tennis-Partie mit Katharina Günther-Wünsch unter Druck
Wegner steht wegen seines Agierens im längsten Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte unter Druck.
Der CDU-Politiker räumte ein, am Samstag wenige Stunden nach Beginn des Blackouts im Berliner Südwesten Tennis gespielt zu haben - während sich 100.000 Betroffene ohne Strom und Heizung, Internet und Handy-Empfang mitten im Winter große Sorgen machten, vor Ort eilig Notunterkünfte aufgebaut wurden und Hilfe anlief.
Er spielte zusammen mit seiner Lebensgefährtin, Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (42, CDU).
Wegner ist auch Spitzenkandidat der CDU für die Abgeordnetenhauswahl im September. Ob er auch der Favorit auf den Sieg ist, wird sich zeigen. Zumindest muss Tennis-Kai aktuell erst einmal einen Satzrückstand aufholen.
Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa