Steckt Russland hinter Brandanschlag? "Vulkangruppe" meldet sich erneut

Berlin - Die sogenannte "Vulkangruppe" bekennt sich zu dem verheerenden Brandanschlag , der zu einem großflächigen Stromausfall im Südwesten Berlins geführt hat - jetzt gibt es weitere Stellungnahmen im Namen der Linksextremisten, die für Verwirrung sorgen.

Die Täter haben an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal mehrere Hauptleitungen in Brand gesetzt. © Michael Ukas/dpa

Am Dienstag kamen vermehrt Stimmen auf, dass die Aktion von Russland aus gesteuert worden sein könnte. Dagegen setzen sich die Aktivisten vehement zur Wehr.

Diese Spekulationen seien "nichts weiter, als der Versuch, die eigene Ohnmacht zu kaschieren". Es passe nicht ins Sicherheitsnarrativ von Politik und Behörden, "dass Menschen hier vor Ort in der Lage sind, Infrastruktur anzugreifen", weshalb ein äußerer Feind konstruiert werde.

Als Motiv geben die Autoren bei der Plattform knack.news an, dass ihre Aktion nicht gegen die Bevölkerung, sondern gegen eine Infrastruktur gerichtet sei, die täglich Menschen, Umwelt und Zukunft zerstöre. "Wer fossile Großanlagen betreibt, entscheidet sich aktiv für Klimazerstörung, für Kriege um Ressourcen und für soziale Ungleichheit", behaupten die Verfasser.

Im selben Atemzug weisen sie die Verantwortung am Leid der Menschen zurück. Ihnen sei zwar bewusst, dass der Stromausfall all jene, "die ohnehin am Rand dieser Gesellschaft stehen" besonders hart treffe, aber das sei das Ergebnis eines Systems, "das kritische Versorgung zentralisiert, profitorientiert organisiert und bewusst verwundbar macht".

Auch Berlins Polizei-Vizepräsident Marco Langner hatte am Dienstag betont, dass es bislang "gar keine Hinweise" auf eine russische Beteiligung an den Anschlägen gebe.