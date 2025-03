Trainer rennt aufs Spielfeld und löst Massenschlägerei in Kreisliga aus

Berlin - Wieder einmal sorgt die Kreisliga in Berlin für negative Schlagzeilen: Am Sonntag musste die Polizei gleich bei zwei Fußballspielen anrücken.

Ein Spieler erlitt am Sonntagnachmittag bei einer Schlägerei einen Kreislaufzusammenbruch und musste ins Krankenhaus gebracht werden. © Morris Pudwell

In Staffel 7 der Kreisliga C war der Käse eigentlich schon gegessen: SC Borussia Friedrichsfelde und SK Rapide Berlin trennten sich am Ende mit einem 4:4-Unentschieden - von schiedlich-friedlich kann dabei aber keine Rede sein.

Denn nach dem Abpfiff rannte gegen 16 Uhr einer der Trainer aufs Spielfeld an der Zachertstraße im Bezirk Lichtenberg und soll dort mehrere gegnerische Kicker angegriffen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

In der Folge seien nach ersten Erkenntnissen insgesamt 29 Personen aufeinander losgegangen. Ein Spieler erlitt demnach während der Auseinandersetzung einen Kreislaufzusammenbruch und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehrere Beteiligte sollen zudem Platzwunden und Prellungen davongetragen haben. Warum der Coach die Schlägerei angezettelt hatte, teilte die Behörde nicht mit. Der SK Rapide erzielte jedoch erst kurz vor Schluss den Ausgleich.