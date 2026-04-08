Nach tödlichem Kita-Unfall: Das ist der aktuelle Stand

Berlin - Knapp drei Monate nach dem tödlichen Unfall in einer Berliner Kita ist weiter unklar, wie es dazu kam.

Kerzen, Blumen und Plüschtiere erinnern an das schreckliche Unglück. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Staatsanwaltschaft Berlin versucht in einem sogenannten Todesermittlungsverfahren die konkrete Todesursache und den Hergang des Todes zu ermitteln.

Dafür wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet. Zudem soll ein Sachverständiger die beschlagnahmte Glasterrassentür untersuchen.

Es geht laut Staatsanwaltschaft darum zu prüfen, ob ein Fremdverschulden vorliegt. Die Ergebnisse der Untersuchungen liegen allerdings noch nicht vor, wie ein Behördensprecher auf Anfrage mitteilte.

Ein fünfjähriger Junge war am 19. Januar in der Kita in Niederschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick von einer Tür erschlagen worden und gestorben. Es soll geklärt werden, ob die Tür aufgrund eines Handhabungsfehlers oder eines technischen Defekts stürzte.