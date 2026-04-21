Radfahrer stirbt nach Kollision mit Jugendlichem

Berlin - Vier Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain ist ein 65-Jähriger im Krankenhaus gestorben.

Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © Marcel Kusch/dpa

Er sei am Montagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Am Donnerstagnachmittag war der Radfahrer mit einem Jugendlichen zusammengekracht, der wegen einer roten Ampel wartete.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der 65-Jährige offenbar zu schnell auf ihn zu und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach der Kollision stürzte der Mann über den Lenker auf die Fahrbahn.