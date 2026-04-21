Radfahrer stirbt nach Kollision mit Jugendlichem
Berlin - Vier Tage nach einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichshain ist ein 65-Jähriger im Krankenhaus gestorben.
Er sei am Montagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Am Donnerstagnachmittag war der Radfahrer mit einem Jugendlichen zusammengekracht, der wegen einer roten Ampel wartete.
Zeugenaussagen zufolge fuhr der 65-Jährige offenbar zu schnell auf ihn zu und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Nach der Kollision stürzte der Mann über den Lenker auf die Fahrbahn.
Der 65-Jährige blieb bewusstlos liegen und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Dort kam er zur weiteren Behandlung auf eine Intensivstation. Der 14-Jährige blieb unverletzt.
Titelfoto: Marcel Kusch/dpa