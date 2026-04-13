Radler bei Unfall 30 Meter mitgeschleift: Polizei sucht Zeugen

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Mitte ist am Sonntagvormittag ein Radfahrer verletzt worden.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall in Gesundbrunnen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der 54-Jährige erlitt im Ortsteil Gesundbrunnen bei einem Zusammenprall mit einem Ford unter anderem Verletzungen an einem Arm und Bein sowie am Kopf und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Radler wurde nach der Kollision noch etwa 30 Meter von dem Auto mitgeschleift, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen verlor ein 21-Jähriger gegen 9.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache auf der Hochstraße kurz vor der Böttgerstraße die Kontrolle über seinen Ford.

In der Folge kam der weiße Fiesta nach rechts von der Straße ab und krachte auf dem Fahrradweg in den Radler, der in gleicher Richtung unterwegs war.

Um die genaue Unfallursache zu ermitteln, wendet sich die Behörde an die Öffentlichkeit und sucht nach Zeugen für den Vorfall.

Die Ermittler fragen, wer den Unfall beobachtet hat und Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann - bestenfalls auch zum Fahr- und Reaktionsverhalten des Ford-Fahrers vor sowie nach der Kollision mit dem Fahrradfahrer.