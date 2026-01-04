Züge stehen still! Stromausfall trifft S- und Regionalbahn
Berlin - In Berlin-Wannsee ist ein Stellwerk außer Betrieb geraten. Grund dafür ist möglicherweise der großflächige Stromausfall.
Einschränkungen gibt es auf der S1 zwischen Zehlendorf und Wannsee sowie auf der S7 zwischen Charlottenburg und Potsdam Hbf.
Laut der Berliner S-Bahn werden die ausfallenden Verbindungen durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt.
Zudem seien die Regionalbahnen der Linien RE1 und RE7 betroffen.
Wie lange die Einschränkungen anhalten, ist bisher nicht bekannt. Mitarbeitende der Bahn seien vor Ort und würden daran arbeiten, das Stellwerk wieder mit Strom zu versorgen.
Im Berliner Südwesten sind seit dem frühen Samstagmorgen etwa 45.000 Haushalte und 2.200 Betriebe ohne Strom. Die Wiederherstellung der Versorgung könnte sich über mehrere Tage hinziehen. Um die Folgen abzufedern, wurden Notunterkünfte eingerichtet, die vor allem für Menschen mit ausgefallenen Heizungen offenstehen.
Hinter dem Blackout könnte ein gezielter Brandanschlag stecken. Die Hintergründe sind noch unbekannt.
Titelfoto: Michael Kappeler/Dpa/dpa