Züge stehen still! Stromausfall trifft S- und Regionalbahn

Berlin - In Berlin-Wannsee ist ein Stellwerk außer Betrieb geraten. Grund dafür ist möglicherweise der großflächige Stromausfall.

Um von A nach B zu kommen, wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. © Michael Kappeler/Dpa/dpa

Einschränkungen gibt es auf der S1 zwischen Zehlendorf und Wannsee sowie auf der S7 zwischen Charlottenburg und Potsdam Hbf.

Laut der Berliner S-Bahn werden die ausfallenden Verbindungen durch einen Ersatzverkehr mit Bussen ersetzt.

Zudem seien die Regionalbahnen der Linien RE1 und RE7 betroffen.



Wie lange die Einschränkungen anhalten, ist bisher nicht bekannt. Mitarbeitende der Bahn seien vor Ort und würden daran arbeiten, das Stellwerk wieder mit Strom zu versorgen.