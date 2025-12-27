Blitzeis in Brandenburg: Mehr als 100 Glätte-Unfälle
Potsdam - In ganz Brandenburg hat Blitzeis seit Freitagabend für spiegelglatte Straßen und unzählige Unfälle gesorgt.
Die Polizei registrierte landesweit seit 18 Uhr rund 120 Verkehrsunfälle, bei denen 19 Menschen verletzt wurden. Damit liege die Unfallzahl schon jetzt im Vergleichszeitraum über dem Vorjahresniveau, hieß es.
Im Vorfeld hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon vor drohendem Glatteis-Alarm in der Nacht bei Temperaturen zwischen 1 und -7 Grad gewarnt.
Auf der L90 zwischen Klaistow und der A10-Anschlussstelle Glindow rutschte etwa am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer in einer Rechtskurve von der spiegelglatten Fahrbahn und landete im Graben. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen, der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst befreien. Feuerwehr und Sanitäter waren schnell vor Ort, der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.
In der Nacht zu Samstag kam es auch auf der B246 zwischen Beelitz und Zauchwitz zu einem heftigen Unfall. Eine Fahrerin verlor bei Blitzeis die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Ersthelfer retteten die Frau aus dem Wrack.
Sie wurde vor Ort behandelt und konnte später entlassen werden. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden komplett gesperrt.
Glatteis sorgt für Unfallnacht in der Hauptstadtregion
Brandenburg: Unfälle auf der A10 und auf der L21
Auf der A10 bei Genshagen verlor ein Lkw-Fahrer in der Nacht auf Samstag auf spiegelglatter Fahrbahn die Kontrolle, krachte gleich zweimal in die Leitplanke und drehte sich komplett.
Der mit Lebensmitteln beladene Anhänger blieb unversehrt, doch die Zugmaschine wurde stark beschädigt. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Dennoch beläuft sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro.
Auch im Norden Brandenburgs krachte es: Auf der L21 bei Summt (Gemeinde Mühlenbeck) verlor ein BMW bei massiver Glätte und Sprühnebel die Kontrolle, knallte gegen einen Baum. Im Wagen saßen ein Elternteil und ein Kind - beide wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
Am Samstagmorgen stand in Potsdam wegen der eisigen Straßen der komplette Busverkehr still. Die Polizei ruft alle Verkehrsteilnehmer auf, langsam zu fahren und äußerst vorsichtig zu sein.
