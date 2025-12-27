Blitzeis in Brandenburg: Mehr als 100 Glätte-Unfälle

Potsdam - In ganz Brandenburg hat Blitzeis seit Freitagabend für spiegelglatte Straßen und unzählige Unfälle gesorgt.

Auf der L90 zwischen Klaistow und der A10-Anschlussstelle Glindow flog ein Auto aus der Kurve. © Julian Stähle

Die Polizei registrierte landesweit seit 18 Uhr rund 120 Verkehrsunfälle, bei denen 19 Menschen verletzt wurden. Damit liege die Unfallzahl schon jetzt im Vergleichszeitraum über dem Vorjahresniveau, hieß es.

Im Vorfeld hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon vor drohendem Glatteis-Alarm in der Nacht bei Temperaturen zwischen 1 und -7 Grad gewarnt.

Auf der L90 zwischen Klaistow und der A10-Anschlussstelle Glindow rutschte etwa am frühen Samstagmorgen ein Autofahrer in einer Rechtskurve von der spiegelglatten Fahrbahn und landete im Graben. Der Wagen kam auf der Seite zum Liegen, der Fahrer konnte sich leicht verletzt selbst befreien. Feuerwehr und Sanitäter waren schnell vor Ort, der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

In der Nacht zu Samstag kam es auch auf der B246 zwischen Beelitz und Zauchwitz zu einem heftigen Unfall. Eine Fahrerin verlor bei Blitzeis die Kontrolle über ihr Auto, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Ersthelfer retteten die Frau aus dem Wrack.

Sie wurde vor Ort behandelt und konnte später entlassen werden. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden komplett gesperrt.