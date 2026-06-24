Honda-Fahrerin will auf A2 wenden und löst zwei tödliche Unfälle aus

Ziesar (Potsdam-Mittelmark) - In Brandenburg sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen bei Verkehrsunfällen auf der A2 ums Leben gekommen.

Eine 76-Jährige wollte ihren Honda auf der A2 wenden und wurde dabei gerammt. © Julian Stähle

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei nahm das fatale Unheil seinen Lauf, als eine 76-Jährige offenbar ihre Ausfahrt verpasste und mit ihrem Honda gegen 15.48 Uhr zwischen den Anschlussstellen Ziesar und Wollin auf dem Stadtstreifen stoppte, um zu einem Wendemanöver anzusetzen.

Ein 40-Jähriger versuchte seinen Škoda noch zu bremsen, krachte aber mit hoher Geschwindigkeit in die Fahrerseite des Honda, der daraufhin über die Fahrbahn schleuderte.

Die 76-Jährige wurde durch den heftigen Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend brachte sie der Rettungsdienst in eine Klinik, wo sie in der Nacht zu Mittwoch ihren schwerwiegenden Verletzungen erlag.

Der Škoda-Fahrer und ein 78 Jahre alter Beifahrer der Verstorbenen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.