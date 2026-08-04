Von Transporter erfasst: Radler stirbt nach Unfall im Krankenhaus

Frankfurt (Oder) - Tödlicher Unfall : Am Montagnachmittag ist ein Radfahrer in Frankfurt (Oder) bei einem Zusammenstoß mit einem Opel ums Leben gekommen.

Der Radfahrer ist an einer Kreuzung in Frankfurt (Oder) mit einem Opel-Transporter kollidiert. (Symbolfoto) © Soeren Stache/dpa

Der 88-Jährige wurde zwar umgehend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, erlag dort aber später seinen Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost mitteilte.

Zuvor war der Senior gegen 16.30 Uhr an der Kreuzung Beckmannstraße/Ecke Lennéstraße mit dem Transporter zusammengestoßen.

Durch den heftigen Aufprall stürzte der Radler zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der 38 Jahre alte Opel-Fahrer war bei dem Zusammenprall unverletzt geblieben.