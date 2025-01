So oft solltest Du Deine Bettwäsche wechseln und waschen!

In frischer Bettwäsche schläft es sich himmlisch. Leider verliert sich dieses Gefühl schnell. In welchen Abständen sollten Kopfkissen, Decke und Laken gewechselt werden? Der Reinigungsratgeber erklärt, wie oft man Bettwäsche waschen sollte.

Wie Du geschlafen hast, ist entscheidend für den Start in den Tag. Im Durchschnitt benötigt der Mensch sieben bis acht Stunden Schlaf, um ausgeruht und fit zu sein.

Um all dem vorzubeugen, ist darauf zu achten, dass Bettzeug und Nachtwäsche sauber sind.

Schmutzige Bettwäsche kann ebenfalls eine Ursache für Hautirritationen oder -unreinheiten im Gesicht und am restlichen Körper verbunden mit Juckreiz sein.

Einige Rückstände von Kosmetikartikeln wie Körpercremes und Haarölen lagern sich ebenfalls in den Fasern ab.

Während des Schlafens verliert der menschliche Körper Wasser. Schweiß und weitere Körperflüssigkeiten gelangen in die Bettbezüge. Außerdem setzen sich Hautschuppen, Haare und andere Körperfette mit der Zeit im Bett ab.

Angesichts von Parasiten wie Läusen sollte man die Bettwäsche sofort wechseln und bei mindestens 60 Grad waschen. Kopfläuse können nur wenige Tage außerhalb des Menschen überleben, weswegen die Bezüge nach einer Woche wieder verwendbar sind.

Mittlerweile hat sich die Meinung durchgesetzt, dass ein täglicher Tausch der Bettwäsche nicht mehr nötig ist. Wurden die Läuse erfolgreich behandelt, bringt ein anschließender Wechsel von Kopfkissen, Decke und Laken aber zusätzliche Sicherheit.

Bei einem Madenwurm-Befall sollte die Bettwäsche gewechselt, bei 60 Grad (möglichst 90 Grad) gewaschen und mindestens drei Wochen isoliert aufbewahrt werden. Die Eier der häufig auftretenden Darmparasiten können längere Zeit ohne den Menschen überleben. Beachte, dass die Bettwäsche nicht ausgeschüttelt werden sollte, da die Wurmeier in die Atemwege oder auf andere Textilien gelangen könnten. Frische Bezüge nach der Behandlung mit einem parasitentötenden Medikament sind ratsam.



Ein täglicher Tausch wirkt unterstützend gegen Krätze. Krätzemilben sind leicht auf andere übertragbar und die hohe Ansteckungsgefahr erfordert es, besonders auf Sauberkeit zu achten. In diesem Fall ist eine normale Reinigung in der Waschmaschine bei mindestens 60 Grad für die benutzte Wäsche ausreichend.