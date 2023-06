Handtücher richtig waschen: Alle Infos zu Gradzahl und Co.

Wer seine Handtücher waschen will, muss dabei deutlich mehr beachten, als man meinen könnte. Alle Handtücher im Haushalt gleichzeitig in die Waschmaschine zu schmeißen, ist z. B. nicht immer sinnvoll.

Ja, Handtücher sollten in der Regel bei 60 Grad gewaschen werden, um sie effektiv von Schmutz und Bakterien zu befreien. Wenn man krank ist, kann auch eine 90-Grad-Wäsche sinnvoll sein, um wirklich alle Bazillen abzutöten.

Tipp: Es ist stets ratsam, einen Blick auf das Waschetikett von Handtüchern zu werfen. Schließlich gibt es Aufschluss darüber, was der jeweilige Stoff verträgt und was nicht.

Handtücher aus Baumwolle oder Frottee wäscht man am besten bei 60 Grad mit einem Programm für Bunt- oder Kochwäsche. Auch ein spezielles Waschprogramm für Baumwolle ist sinnvoll.

Im Gegensatz dazu können weiße Leinenhandtücher bei deutlich höheren Temperaturen mit einem Vollwaschmittel gewaschen werden. Eine 90-Grad-Wäsche - z. B. in einem Programm für Kochwäsche - ist kein Problem.

Farbige Handtücher aus Leinen sollte man höchstens bei 40 Grad in einem Programm für Buntwäsche oder einem Schonwaschgang säubern. Unter höheren Temperaturen könnte die Farbintensität leiden. Für diese Wäsche eignen sich Fein- und Colorwaschmittel.

Auch bei Mikrofaser-Handtüchern empfiehlt es sich, sie vor dem Waschen in bunt und hell aufzuteilen und getrennt zu waschen - Colorwaschmittel für die farbigen Tücher, Vollwaschmittel für die weißen.

Handtücher aus Mikrofaser sollten nur bei 30 bis maximal 40 Grad gewaschen werden. Für den etwas empfindlicheren Stoff trifft die 60-Grad-Faustregel zum Waschen von Handtüchern also nicht zu. Neben vergleichsweise niedrigen Temperaturen setzt man hier idealerweise auf ein Feinwaschmittel.

Nein, das ist keine gute Idee! Wer Handtücher waschen muss und dabei auf Weichspüler setzt, der schadet auf Dauer den Fasern der Stoffe. Durch den Einsatz von Weichspüler verlieren die Handtuchfasern nämlich zunehmend an Saugkraft.

Lässt man Handtücher auf einem Wäschestander trocknen, sollte das idealerweise an der frischen Luft passieren. Zudem ist es wichtig, die Tücher dann nicht gefaltet, sondern in kompletter Länge aufzuhängen.

Eine beliebte Methode, um Handtücher nach dem Waschen zu trocknen, ist der Wäschetrockner. Allerdings hat nicht jeder einen solchen zu Hause, weshalb in der Regel die gute alte Wäscheleine oder ein Wäscheständer herhalten muss.

Je nach Verwendung kann man Handtücher unterschiedlich lange benutzen, ehe ein frisches hermuss. © TAG24/cb

Wie oft man Handtücher wechseln, also die benutzten waschen sollte, hängt von ihrer jeweiligen Nutzung ab. Je nachdem, ob man sie z. B. für den ganzen Körper, nur für die Hände oder für Geschirr verwendet, muss man sie mal öfter oder etwas seltener waschen.

Am häufigsten dürften in der Regel Tücher zum Abtrocknen nach dem Händewaschen zum Einsatz kommen. Wird ein solches von nur einer Person genutzt, sollte man es alle zwei bis drei Tage wechseln. Wenn sich aber mehrere Menschen ein Handtuch teilen, sollte jeden Tag ein frisches her. Und Handtücher für das Gesicht sollten generell täglich gewechselt werden.

Beim eigenen Dusch- oder Badehandtuch kommt es vor allem darauf an, wie oft man selbst duschen bzw. baden geht. Nach der dritten Nutzung sollte es dann schon ausgetauscht werden.

Deutlich seltener muss man Geschirrtücher wechseln. Achtet man darauf, solche Handtücher wirklich ausschließlich für das Abtrocknen von Geschirr zu verwenden, genügt ein wöchentlicher Wechsel.