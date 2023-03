Chemnitz: Chancen auf Bleiberecht für vietnamesische Familie schwinden erneut

Die Chancen für Hoa Nguyen (l.), ihre Tochter Emilia und Pham Phi Son (64), in Deutschland zu bleiben, schwinden. © Ralph Kunz

Zwar hat sich die Ausländerbehörde der Stadt Chemnitz dem Fall des Mannes, der seit mehr als drei Jahrzehnten in Deutschland lebt, noch einmal angenommen. Doch es fehle weiter an nötigen Integrationsnachweisen, sagte Stadtsprecher Matthias Nowak am Donnerstag. Dazu gehörten Sprachkenntnisse und ein unbefristetes Arbeitsverhältnis.

All das habe er seit Jahren versäumt. Aus jetziger Sicht werde die Stadt ihm daher wohl kaum ein längerfristiges Bleiberecht erteilen können, bestätigte Nowak. Darüber hatte zuvor die "Freie Presse" berichtet.

Die Familie wird derzeit geduldet, die Frist läuft den Angaben nach Anfang April aus. Die Ausländerbehörde sei gewillt, ihm hier in Deutschland eine Zukunft zu ermöglichen, betonte Nowak. Dazu müsse er nach geltendem Recht aber Integrationsleistungen nachweisen.

Demnächst gebe es dazu einen Termin in der Ausländerbehörde.