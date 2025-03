Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen in Chemnitz

Chemnitz - Alle ins Gold! Im Auftrag des Deutschen Bogensportverbandes richtete der Bogensportclub Chemnitz-Rabenstein "Chembows" am Wochenende in der Richard-Hartmann-Halle in Chemnitz die Deutschen Meisterschaften aus. Einer der 400 Schützen und Mit-Veranstalter des Wettkampfes ist Tom Sonntag (32).