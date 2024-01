Events 2024: Auf diese Höhepunkte dürfen sich Chemnitzer freuen

Im Mai hat Chemnitz dann den Hut auf! Das beliebte Hutfestival findet vom 24. bis 26. Mai statt. Am 4. Mai öffnen die Museen in Chemnitz und Umgebung wieder ihre Pforten bei der "Chemnitzer Museumsnacht".

Im April sind dann die Pferde zu Gast in der Messe Chemnitz: Die bekannte Pferdeshow "Cavalluna" macht am 20. und 21. April in Chemnitz Station.

Besonders elegant präsentiert sich das Opernhaus am 20. Februar . Dort darf beim Chemnitzer Opernball wieder das Tanzbein geschwungen werden. 2024 feiert der Ball sein 20. Jubiläum. Vom 8. bis 10. März findet der "19. Chemnitzer Frühling" in der Messe statt mit allem, was das Gärtnerherz begehrt.

Im Sommer findet auch das "Kosmos"-Festival wieder statt. © Sven Gleisberg

Am 8. Juni findet nach einem Jahr Pause wieder das "Kosmos"-Festival in der City statt. Über das Programm ist bisher nichts weiter bekannt. Die Stadt Chemnitz erwartet an diesem Tag circa 50.000 Besucher.

Der Parksommer im Stadthallenpark startet am 18. Juni und läuft mit Konzerten, Poetry-Slams und Theater bis zum 21. Juli. Am selbigen Tag beehrt die deutsche Country-Rock-Band The BossHoss das Wasserschloß Klaffenbach, um dort ihr 20-jähriges Bühnenjubiläum im Schloßhof zu zelebrieren.



Auch im August präsentiert sich das Wasserschloß Klaffenbach in seinem Open-Air-Gewand: Neben Element Of Crime (2.8.) und Pop-Titan Dieter Bohlen (9.8.) können dort in diesem Monat noch Matthias Reim (10.8.), In Extremo (30.8.) und VNV Nation mit der Leipziger Philharmonie (3.8.) live erlebt werden.



Der "Spatz von Avignon" sagt im Herbst "au revoir". Die französische Sängerin Mireille Mathieu (77) verabschiedet sich mit einer großen Abschiedstournee von ihren Fans. Am 24. Oktober ist sie live in der Stadthalle Chemnitz zu sehen.

Am 29. November öffnet der Chemnitzer Weihnachtsmarkt seine Türen. Einen Tag später findet traditionell die Bergparade in der City statt.