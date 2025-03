Kosmos-Festival in Chemnitz: Diese Acts treten 2025 auf

Chemnitz - Passend zum Frühlingswetter erwacht auch das Kosmos-Festival langsam aus dem Winterschlaf. Am heutigen Freitagmittag wurden die ersten Acts und Programmpunkte für das Festival vom 13. bis 15. Juni bekannt gegeben.

2024 kamen 70.000 Besucher zum Kosmos-Festival. © Ralf Seegers

Erstmals erstreckt sich das Festival über drei Tage. Der Veranstaltungsort bleibt das Areal rund um den Schlossteich.

Eine "Geile Zeit" beim Kosmos will die Pop-Rock-Band Juli aus Gießen einläuten - mit dem gleichnamigen Song, mit dem sie 2005 den Bundesvision Song Contest gewann. Auch ihr Hit "Perfekte Welle" machte die Band deutschlandweit bekannt.

Der zweite bestätigte Act ist der Hamburger Rapper Disarstar. Der 31-Jährige hat bereits sieben Alben veröffentlicht. Sein Werk "Deutscher Oktober" erreichte 2021 Platz fünf der Albumcharts.

Ebenfalls mit dabei ist die 19-jährige Singer-Songwriterin Paula Engels, die sich zwischen Dark-Pop und Indie-Pop bewegt. Sie nahm 2020 mit gerade einmal 14 Jahren an "The Voice Kids" teil. In ähnlichen musikalischen Sphären bewegt sich das Indie-Pop-Duo Lena & Linus aus Würzburg, das seit 2020 gemeinsam Musik macht.

Die erste Welle der angekündigten Acts wird durch Ami Warning aus München abgerundet.