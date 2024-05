Wacken 2024: Weltgrößtes Metal-Festival kommt wieder nach Chemnitz

Chemnitz - Der Flair des beliebten Wacken-Festivals kommt zurück nach Chemnitz : Vom 24. bis 26. Mai veranstaltet die Eventlocation "Kraftverkehr" auch in diesem Jahr "Chemnitz Metal Culture".

Arne Blaschke, Chef der WACKEN Foundation: "Zusammen mit dem Kraftverkehr hat sich unsere WACKEN Foundation dazu entschlossen, ihren Teil dazu beizutragen und die Heavy-Metal-Kultur des Holy Ground in die Kulturhauptstadt Chemnitz zu bringen. Bands und Nachwuchskünstlern aus Chemnitz und der Region soll hiermit eine weitere Bühne geboten werden."

"WACKEN und die Kulturhauptstadt: Das passt wunderbar zusammen. Insbesondere in unserer Halle, die rein historisch gesehen als einstige Busreparatur jahrzehntelang schon ein echter 'Metal'-Hotspot war", sagt Kraftverkehr-Inhaber Andreas Wöllenstein (55).

Dort erwartet die Chemnitzer am Wochenende drei Tage Heavy-Metal-Kultur: die WACKEN Warm-up Show, das WACKEN Metal Battle mit dem Halbfinale des Wettbewerbs und ein kostenfreier Familientag mit Metal-Musik für kleine und große Musikfreunde.

Am 26. Mai sind alle Familien kostenlos eingeladen. © Maik Börner

"Heavy Metal ist für alle da. Sogar für Kinder. Denn die Musik muss nicht immer ohrenbetäubend laut sein. Sie ist vor allem friedlich, fröhlich und frei für alle da", heißt es von den Veranstaltern. "So zeigen an diesem Familientag Bands, wie friedlich, fröhlich und vor allem kindgerecht Rockmusik ist."

Am 26. Mai, ab 13 Uhr, sind daher alle Familien kostenlos ins Kraftverkehr an der Fraunhoferstraße in Chemnitz eingeladen.

Unter anderem wird die Band "KOOL KATZ" an dem Tag Lieder für Kinder von vier bis zehn Jahren spielen.

Tickets: kraftverkehr-chemnitz.de

Alle bereits erworbenen Tickets aus dem Jahr 2023 ("Chemnitz Metal Culture" musste wegen Erkrankung im Dezember 2023 abgesagt werden) behalten ihre Gültigkeit und zählen als Wochenend-Ticket.