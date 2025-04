So blicken Touristen auf die Kulturhauptstadt 2025: Was gefällt - und was nicht

Chemnitz - Gastronomen, Hotelier und Gästeführer spüren ihn: den Touri-Boom in Chemnitz .

Marianne (78) und Günther Pfändner (82) kamen aus Fürth nach Chemnitz. © Kristin Schmidt

"Ich habe in diesem Jahr nichts mehr frei. Ich habe jetzt schon so viele Führungen im Kalender stehen wie im gesamten letzten Jahr", so Ramona Wagner (67) vom Verein der Gästeführer. Viele Touristen erkunden die Stadt aber auch auf eigene Faust. Sie sehen Chemnitz zum ersten Mal - wie lautet ihr Fazit?

Marianne (78) und Günther Pfändner (82) aus Fürth verschafften sich in der Touri-Info am Markt einen Überblick. Drei Nächte blieben sie in Chemnitz für einen Geburtstagsausflug.

"Wir würden auch nach Chemnitz kommen, wenn nicht Kulturhauptstadtjahr wäre - allerdings erst, wenn es ein bisschen wärmer ist", sagte Marianne.

Überrascht war das Paar von den vielen baufälligen Gebäuden, die sie bei der Fahrt zum Chemnitzer Hauptbahnhof sahen. Allerdings fanden sie: "Der Nahverkehr in Chemnitz ist toll, und die Menschen sind total freundlich."