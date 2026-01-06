Am helllichten Tag: Jugendlicher (14) in Chemnitz beraubt
Chemnitz - Raub-Serie in Chemnitz? Am Montagmittag wurde ein Jugendlicher (14) in Altchemnitz ausgeraubt und das ist nicht der einzige Fall.
Der 14-Jährige war laut Polizei gegen 13 Uhr in der Annaberger Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde.
Das Duo forderte in gebrochenem Deutsch Geld von dem Jugendlichen. Außerdem durchsuchten die beiden ihr Opfer.
"Der Jugendliche zeigte den beiden daraufhin seine Geldbörse, aus welcher sich einer der Täter eine zweistellige Summe Bargeld griff", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.
Der zweite Täter erhielt von dem Geschädigten einige Münzen. Dann flüchtete das Duo mit der Straßenbahn in Richtung Zentrum.
Obwohl sofort eine Fahndung nach dem Duo eingeleitet wurde, konnten die beiden mutmaßlichen Täter nicht mehr im Umfeld gefunden werden.
Weiterer Jugendlicher beraubt
Am Montagabend wurde ein weiterer Raub bei der Chemnitzer Polizei bekannt, der sich aber schon am vergangenen Sonntag ereignet hatte. Ein 15-Jähriger meldete sich bei der Polizei und teilte mit, dass er gegen 18.50 Uhr in der Lohrstraße von einer dreiköpfigen Gruppe ausgeraubt worden sei.
Einer der beteiligten hatte den Jugendlichen zunächst angerempelt, was dieser jedoch ignorierte. Das Trio folgte dem jungen Mann und schlug ihn. Der 15-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
"Im weiteren Verlauf durchsuchten die Täter den Geschädigten nach Brauchbarem, nahmen sich eine geringe Summe Bargeld aus dessen Portemonnaie und entwendeten dessen Mütze sowie Tabakwaren", teilte die Polizei mit.
Der 15-Jährige schrie um Hilfe, wodurch ein Pärchen auf das Geschehen aufmerksam wurde. Daraufhin flüchteten die Täter.
Die Ermittlungsgruppe "Recon" der Chemnitzer Polizei hat die Ermittlungen zu den beiden Fällen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zu anderen Raubdelikten der letzten Zeit.
Erst am Montag wurde bekannt, dass ein Mann (26) am Sonntag im Stadtpark bedroht und beklaut wurde.
