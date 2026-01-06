Am helllichten Tag: Jugendlicher (14) in Chemnitz beraubt

Chemnitz - Raub-Serie in Chemnitz ? Am Montagmittag wurde ein Jugendlicher (14) in Altchemnitz ausgeraubt und das ist nicht der einzige Fall.

In der Annaberger Straße wurde am Montagmittag ein Jugendlicher (14) ausgeraubt. (Archivbild) © Maik Börner

Der 14-Jährige war laut Polizei gegen 13 Uhr in der Annaberger Straße unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen wurde.

Das Duo forderte in gebrochenem Deutsch Geld von dem Jugendlichen. Außerdem durchsuchten die beiden ihr Opfer.

"Der Jugendliche zeigte den beiden daraufhin seine Geldbörse, aus welcher sich einer der Täter eine zweistellige Summe Bargeld griff", so eine Sprecherin der Chemnitzer Polizei.

Der zweite Täter erhielt von dem Geschädigten einige Münzen. Dann flüchtete das Duo mit der Straßenbahn in Richtung Zentrum.

Obwohl sofort eine Fahndung nach dem Duo eingeleitet wurde, konnten die beiden mutmaßlichen Täter nicht mehr im Umfeld gefunden werden.