Autoeinbrüche in mehreren Chemnitzer Stadtteilen

In Chemnitz wurde in mehrere Autos eingebrochen. (Symbolbild) © Peter Zschage

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden am Wochenende Fahrzeuge in Gablenz, Kappel, Altendorf und dem Sonnenberg aufgebrochen, beziehungsweise wurde versucht, in Autos einzubrechen.

In der Charlottenstraße wurde an einem Audi die Scheibe an der Beifahrertür eingeschlagen. Aus dem Auto wurden eine Laptoptasche samt Laptop und Zubehör geklaut. Der Gesamtwert liegt bei einigen hundert Euro, der entstandene Sachschaden bei etwa 500 Euro.

Auf die gleiche Art und Weise wurde in einen Ford-Transporter auf der Fürstenstraße eingebrochen. Die Täter klauten verschiedenes Werkzeug. Stehl- und Sachschaden liegen bei etwa 1000 Euro.

Bei einem Fiat und einem BMW, die auf der Irkutsker Straße geparkt waren, schlugen die Täter die Scheibe ein, klauten aber offenbar nichts. Ebenso war es bei einem Suzuki in der Ricarda-Huch-Straße.

An den drei Autos entstand ein Gesamtschaden von etwa 2000 Euro.