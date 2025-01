Rentnerin in Chemnitzer Innenstadt von Handtaschen-Räubern attackiert: Krankenhaus!

Chemnitz - Unfassbar! Zwei bislang unbekannte Männer wollten in der Chemnitzer Innenstadt eine Rentnerin (75) ausrauben. Dabei schubste einer der Täter die wehrlose Frau zu Boden - sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Die Elisenstraße in der Chemnitzer City: Hier wurde eine Rentnerin (75) brutal niedergestoßen. Die Frau kam in ein Krankenhaus. © Kristin Schmidt

Das Ganze geschah am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 16.15 Uhr in der Chemnitzer City. Die Rentnerin war gemeinsam mit einer weiteren Seniorin in der Elisenstraße unterwegs, als plötzlich ein Mann auftauchte und die beiden Frauen anrempelte.

"Der Unbekannte drehte anschließend um und lief erneut an den beiden Frauen vorbei. In diesem Moment rannte ein weiterer Mann von hinten auf die Seniorinnen zu, schubste die 75-Jährige, wodurch sie zu Sturz kam und versuchte, deren Handtasche zu entwenden", so eine Polizeisprecherin.

Doch der Täter scheiterte, rannte anschließend in die Johann-Zimmermann-Straße. Der andere Mann - offenbar der Komplize des Täters - gab vor, den Handtaschen-Räuber zu verfolgen und rannte ebenfalls davon.

Die Rentnerin wurde durch den Sturz schwer verletzt. "Rettungskräfte brachten sie zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus", heißt es von der Polizei.