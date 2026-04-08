Chemnitz: Junge Frau in Bus sexuell belästigt

Chemnitz - In Chemnitz kam es am späten Dienstagabend zu einer sexuellen Belästigung in einem Bus der Linie 31.

In einem Bus der Linie 31 wurde eine junge Frau (19) sexuell belästigt. (Symbolfoto) © Kristin Schmidt

Gegen 23 Uhr stiegen zwei Jugendliche an der Haltestelle "Fürstenstraße" ein. Sie gingen dann auf eine fünfköpfige Gruppe im Alter zwischen 14 und 19 Jahren zu.

Laut Polizei riss einer der beiden einer 19-jährigen Frau eine Flasche aus der Hand und trank daraus.

Danach ging er zu einem der 17-jährigen Begleiter der jungen Frau und forderte ihn mehrfach auf, ihm sein Basecap zu geben.

"In der Zwischenzeit setzte sich dessen Komplize neben die 19-Jährige, legte dieser den Arm um die Schulter und begann sie gegen ihren Willen unsittlich zu berühren. Eine 18-Jährige der Fünfergruppe eilte der 19-Jährigen zu Hilfe und forderte den Unbekannten auf, dies zu unterlassen. Daraufhin bedrohte der zweite Beteiligte des Duos sie und einen weiteren unbekannten Fahrgast, der ebenfalls helfen wollte", teilte die Polizei weiter mit.