Chemnitz: Polizei entdeckt Keller voller Diebesgut

Die Polizei entdeckte in einem Keller auf der Gießerstraße in Chemnitz mehrere Gegenstände, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelte. (Symbolbild) © dpa/Monika Skolimowska/ZB (Symbolbild)

Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mitteilte, machten Polizisten am Mittwoch die Entdeckung in einem Mehrfamilienhaus in der Gießerstraße.

Mitarbeiter einer Baufirma hatten die Beamten informiert, dass bei den Arbeiten in dem Keller eine Gasflasche gefunden wurde, die im Juli von einer anderen Baustelle des Unternehmens in der Philippstraße gestohlen worden war. Die Täter hatten einen Baucontainer aufgebrochen und neben der Gasflasche noch ein Schweißgerät, Flex-Geräte und eine Schmutzwasserpumpe geklaut.

"Wie die alarmierten Beamten bei der Überprüfung feststellten, befanden sich in den Kellerräumen noch eine Vielzahl weiterer Gegenstände, wie unter anderem Elektrowerkzeuge und Fahrräder. Es erhärtete sich der Verdacht, dass es sich dabei um Diebesgut handelt", so ein Polizeisprecher.

Die Beamten holten einen Durchsuchungsbeschluss ein und durchsuchten mehrere vollgefüllte Kellerräume, die durch einen Mieter (43) des Mehrfamilienhauses genutzt wurden. Außerdem wurde die Wohnung des 43-Jährigen durchsucht.