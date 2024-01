Chemnitz: Schon wieder Autoeinbrüche in der Stadt

Chemnitz - Erneut wurden der Polizei drei Autoeinbrüche in Chemnitz gemeldet.

Die Polizei hat in den drei Fällen die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Aus dem Renault wurde ein Rucksack und aus dem Seat ein Stoffbeutel gestohlen. In beiden Fällen liegt der Schaden jeweils bei einigen hundert Euro.

Auf dieselbe Art und Weise gingen unbekannte Täter auch bei einem abgestellten Renault in der Hilbersdorfer Straße sowie bei einem geparkten Seat in der Gießerstraße vor.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde aus dem Innenraum des Autos eine Tasche geklaut, in der sich unter anderem Bargeld, ein Laptop und eine Geldbörse befanden.

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte in der Reichsstraße die Beifahrerscheibe eines abgestellten BMW eingeschlagen.

Bereits am vergangenen Wochenende wurde in Chemnitz in mehrere Autos eingebrochen.