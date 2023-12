Chemnitzer City-Streife erneut erfolgreich: Mutmaßlicher Dealer in Haft!

Chemnitz - City-Streife schnappt erneut mutmaßlichen Drogendealer in Chemnitzer Innenstadt!

Seit Ende November ist die neue City-Streife in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. © Ralph Kunz

Am Freitagabend beobachteten die Einsatzkräfte gegen 18.15 Uhr in einem Hinterhof im Bereich der Annenstraße/Reitbahnstraße einen Mann, der eine Tüte aus dem Fenster eines Imbisses warf.

In der Tüte befanden sich knapp 6,3 Gramm Haschisch und etwa 3,5 Gramm Marihuana.

Polizisten konnten den Mann (25) kurz danach vor dem Imbiss stellen.

"Der algerische Staatsbürger wurde festgenommen und auf ein Polizeirevier gebracht", teilte die Polizei am heutigen Sonntag mit.



Am gestrigen Samstag ordnete ein Haftrichter dann Hauptverhandlungshaft an, woraufhin Polizisten den 25-Jährigen in eine JVA brachten.

Die Ermittlungen wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln laufen.