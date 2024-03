Drogen-Ärger in Chemnitzer City: Mutmaßlicher Dealer bespuckt Polizei!

Chemnitz - Die Chemnitzer City-Streife schnappte am gestrigen Montag einen mutmaßlichen Drogendealer (27) in der Innenstadt. Als er vorläufig festgenommen wurde, bespuckte er zwei Polizisten.

Die Staatsanwaltschaft entschied, dass der Mann am heutigen Dienstag wieder entlassen wird. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

"Etwa 37 Gramm Haschisch stellten die Polizisten sicher. Zudem hatte er ein verbotenes Messer dabei", so ein Polizeisprecher.

Die Beamten kontrollierten gegen 15 Uhr in der Bahnhofstraße den 27-jährigen Libanesen. Er hatte zuvor Cannabis weggeworfen.

Erst am Wochenende schnappte die Polizei zwei mutmaßliche Drogendealer (25, 27) in der Chemnitzer Innenstadt. Einer landete im Knast, der 27-Jährige wurde am gestrigen Montag einem Richter vorgeführt.

Er hatte offenbar Cannabis verkauft, die Polizei stellte mehrere Cliptütchen sicher. Zudem war er mit einem gestohlenen E-Bike unterwegs.

Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, entscheid der Richter, dass der mutmaßliche Dealer in den Knast muss. Der 27-Jährige sitzt mittlerweile in einer JVA.

Ein weiterer Erfolg für die sogenannte City-Streife in Chemnitz. Seit Ende November sind mehrere Beamte zu Fuß in der Innenstadt unterwegs, wollen damit für mehr Sicherheit sorgen.

Immer wieder schnappen die Beamten Drogendealer und Ladendiebe. Anfang des Jahres wurde die City-Streife sogar aufgestockt - von 20 auf 22 Polizisten.