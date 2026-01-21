Chemnitzer Raubserie geht weiter: Teenie-Täter schlagen gleich zweimal zu

Chemnitz - Die Raubserie in Chemnitz geht weiter! Am Dienstag schlugen die Täter gleich zweimal zu. Beunruhigend: Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten von unterschiedlichen Gruppen begangen wurden.

An der Kreuzung Hartmannstraße/Leipziger Straße schlugen die Raub-Teenager am Dienstag zu. © Ralph Kunz

Die erste Raubattacke geschah am helllichten Tag an der Kreuzung Hartmannstraße/Leipziger Straße. Dort war ein Jugendlicher (14) mit einem Kind (12) unterwegs. Gegen 14.30 Uhr wurden die beiden von einem unbekannten Teenager-Duo angesprochen, das Geld forderte.

"Als der Junge und der 14-Jährige die Forderung ignorierten und weitergehen wollten, stellten sich ihnen die Unbekannten in den Weg und drohten ihnen", so eine Polizeisprecherin. Aus Angst übergaben sie schlussendlich etwas Bargeld.

Danach machten die Gangster den Weg frei, die beiden Opfer brachten sich in Sicherheit. "Die beiden Täter sprachen im Folgenden einen augenscheinlich älteren, bislang unbekannten Mann an. Anschließend entfernte sich das Duo in Richtung Konkordiapark", teilt die Polizei mit.

etwa 14 Jahre alt

1,60 Meter groß

hat einen dunkleren Teint

trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit weißem Logo auf der Brust und eine schwarze Mütze

So wurde der Komplize beschrieben:

etwa 15 Jahre alt

etwas größer als sein Kumpel

kurzes, krauses, braunes Haar

trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke

Nun sucht die Polizei Zeugen: Habt Ihr die Raubattacke beobachtet? Kennt Ihr die Täter? Vor allem suchen die Beamten einen Mann, der durch die Täter angesprochen wurde. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0371/3873448 entgegen.