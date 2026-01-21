Chemnitzer Raubserie geht weiter: Teenie-Täter schlagen gleich zweimal zu
Chemnitz - Die Raubserie in Chemnitz geht weiter! Am Dienstag schlugen die Täter gleich zweimal zu. Beunruhigend: Die Polizei geht davon aus, dass beide Taten von unterschiedlichen Gruppen begangen wurden.
Die erste Raubattacke geschah am helllichten Tag an der Kreuzung Hartmannstraße/Leipziger Straße. Dort war ein Jugendlicher (14) mit einem Kind (12) unterwegs. Gegen 14.30 Uhr wurden die beiden von einem unbekannten Teenager-Duo angesprochen, das Geld forderte.
"Als der Junge und der 14-Jährige die Forderung ignorierten und weitergehen wollten, stellten sich ihnen die Unbekannten in den Weg und drohten ihnen", so eine Polizeisprecherin. Aus Angst übergaben sie schlussendlich etwas Bargeld.
Danach machten die Gangster den Weg frei, die beiden Opfer brachten sich in Sicherheit. "Die beiden Täter sprachen im Folgenden einen augenscheinlich älteren, bislang unbekannten Mann an. Anschließend entfernte sich das Duo in Richtung Konkordiapark", teilt die Polizei mit.So wurde der Haupttäter beschrieben:
- etwa 14 Jahre alt
- 1,60 Meter groß
- hat einen dunkleren Teint
- trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke mit weißem Logo auf der Brust und eine schwarze Mütze
So wurde der Komplize beschrieben:
- etwa 15 Jahre alt
- etwas größer als sein Kumpel
- kurzes, krauses, braunes Haar
- trug eine schwarze Hose und eine schwarze Jacke
Nun sucht die Polizei Zeugen: Habt Ihr die Raubattacke beobachtet? Kennt Ihr die Täter? Vor allem suchen die Beamten einen Mann, der durch die Täter angesprochen wurde. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0371/3873448 entgegen.
Weitere Raubattacke in Chemnitz: Jugendlicher (17) im Krankenhaus
Wenige Stunden später, kurz vor 21 Uhr, die nächste Raubattacke - diesmal auf dem Sonnenberg. Ein Jugendlicher (17) wurde auf der Tschaikowskistraße von drei Unbekannten angesprochen, sie forderten Geld. Der Jugendliche übergab ein paar Cent, doch das reichte den Gangstern nicht - sie wollten mehr.
"Als der Geschädigte dies ablehnte, bedrängten und bedrohten die Unbekannten diesen. Der Jugendliche konnte sich losreißen und rannte in Richtung eines Spielplatzes nahe der Augustusburger Straße", so die Polizei.
Das Trio holte den 17-Jährigen allerdings ein, brachte ihn zu Boden und klaute ihm etwas Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter. Der Jugendliche wurde leicht verletzt, kam in ein Krankenhaus.
"Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die alarmierten Beamten die Täter im Umfeld nicht mehr stellen", sagt eine Polizeisprecherin. Die Beamten gehen aktuell nicht davon aus, dass beide Taten miteinander zusammenhängen.
Nun übernimmt die neu gegründete Einsatzgruppe "Recon" die Ermittlungen. Sie wollen der unheimlichen Raubserie in Chemnitz endlich ein Ende setzen. Immerhin: Die Beamten konnten bereits einige Verdächtige festnehmen.
