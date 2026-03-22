Einbrecher erneut in Chemnitzer Wohnsiedlung unterwegs
Chemnitz - Erneut haben es Einbrecher auf die Wohnsiedlung im Chemnitzer Stadtteil Adelsberg abgesehen. Die Polizei meldete an diesem Wochenende zwei Vorfälle, doch das waren nicht die einzigen in diesem Monat.
Am Samstagabend nahmen unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Cervantesstraße ins Visier. Zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr drangen sie gewaltsam über die Terrassentür ein und durchwühlten die Wohnräume und das Mobiliar.
Wie die Polizei mitteilte, wurden ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld, Uhren und Alkohol entwendet.
"Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro", heißt es weiter.
Gegen 21 Uhr bemerkte eine Seniorin Geräusche im Untergeschoss ihres Hauses in derselben Straße. Als sie das Licht einschaltete und nach unten ging, flüchtete eine Person über eine zuvor aufgebrochene Hintertür.
Laut der Bewohnerin war die flüchtige Gestalt etwa 1,70 Meter groß und schlank.
Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde nichts geklaut. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 100 Euro.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen am Samstagabend in der Cervantesstraße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.
Drei weitere Einbrüche in Adelsberg
Die beiden Einbrüche waren in der schickeren Wohngegend jedoch kein Einzelfall. Immer wieder kommt es im Südosten von Chemnitz zu ähnlichen Vorfällen.
So kam es bereits am vergangenen Wochenende zu drei Einbrüchen in Einfamilienhäuser, die allesamt ähnlich abliefen. Auch hier zog es die Einbrecher unter anderem in die Cervantesstraße.
Dort sowie in der Reinhard-Uhlig-Straße verschafften sich die Langfinger durch aufgebrochene Fenster Zutritt zu den Häusern und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen, bevor sie unbemerkt die drei Häuser wieder verließen.
Nach dem ersten Überblick der Polizei wurden Schmuck, Bargeld, eine Handtasche und Parfumflaschen gestohlen.
Der Gesamtschaden bei den drei Fällen wird sich in Summe auf mehrere tausend Euro geschätzt.
Titelfoto: Bildmontage: Sven Gleisberg, Philipp von Ditfurth/dpa