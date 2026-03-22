Einbrecher erneut in Chemnitzer Wohnsiedlung unterwegs

Chemnitz - Erneut haben es Einbrecher auf die Wohnsiedlung im Chemnitzer Stadtteil Adelsberg abgesehen. Die Polizei meldete an diesem Wochenende zwei Vorfälle, doch das waren nicht die einzigen in diesem Monat.

Am Samstag verschafften sich die Täter in beiden Fällen den Zutritt durch eine Hintertür. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Am Samstagabend nahmen unbekannte Täter ein Einfamilienhaus in der Cervantesstraße ins Visier. Zwischen 17.45 Uhr und 21 Uhr drangen sie gewaltsam über die Terrassentür ein und durchwühlten die Wohnräume und das Mobiliar.

Wie die Polizei mitteilte, wurden ersten Erkenntnissen zufolge Bargeld, Uhren und Alkohol entwendet.

"Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro", heißt es weiter.

Gegen 21 Uhr bemerkte eine Seniorin Geräusche im Untergeschoss ihres Hauses in derselben Straße. Als sie das Licht einschaltete und nach unten ging, flüchtete eine Person über eine zuvor aufgebrochene Hintertür.

Laut der Bewohnerin war die flüchtige Gestalt etwa 1,70 Meter groß und schlank.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde nichts geklaut. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 100 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen am Samstagabend in der Cervantesstraße oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 0371 387-3448.