Suff-Fahrer heizt mit geklautem Hyundai durch Chemnitz
Chemnitz - Diese Verkehrskontrolle brachte einiges zutage: Am Mittwochabend filzte die Polizei einen Hyundai-Fahrer (34) auf dem Chemnitzer Kaßberg. Schnell kam heraus: Der Fahrer war nicht nur sturzbetrunken, auch das Fahrzeug war gestohlen. Die Handschellen klickten!
Gegen 22.50 Uhr fiel den Beamten der Hyundai in der Limbacher Straße auf. Das Auto war in Schlangenlinien unterwegs, verließ mehrfach seine Spur.
Die Polizisten stoppten den Wagen schließlich an der Kreuzung Limbacher Straße/Barbarossastraße. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten einen Alkoholgeruch wahr - ein Test wurde durchgeführt. Ergebnis: Der Fahrer war mit 2,86 Promille sturzbetrunken!
Doch damit nicht genug: Der 34-jährige Pole hatte keinen Führerschein. "Zudem bemerkten die Polizisten, dass die am Pkw angebrachten Kurzzeitkennzeichen bereits seit dem Jahr 2024 ihre Gültigkeit verloren hatten und ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren", so eine Polizeisprecherin.
Kurz darauf stellten die Beamten fest, dass der Hyundai am Mittwochabend von einem Firmengelände in der Waldenburger Straße gestohlen wurde.
Suff-Fahrer vorläufig festgenommen: Kommt er in U-Haft?
Daraufhin klickten die Handschellen: Der 34-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig festgenommen. Am Donnerstag soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Dieser entscheidet, ob der Mann in U-Haft kommt oder wieder auf freien Fuß.
"Gegen den Tatverdächtigen laufen indes die Ermittlungen, unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls", so die Polizei.
Unklar ist aktuell noch, wie der 34-Jährige an den Hyundai gekommen ist. Auch dazu ermittelt die Polizei.
Erst vor wenigen Tagen wurde in Chemnitz ebenfalls ein Autodieb geschnappt. Ein Haftrichter schickte ihn in U-Haft.
Titelfoto: Bildmontage: 123rf/fotohenk, 123rf/dziurek