Suff-Fahrer heizt mit geklautem Hyundai durch Chemnitz

Die Polizei kontrollierte am Mittwochabend einen Hyundai-Fahrer in Chemnitz. Er war besoffen unterwegs, das Fahrzeug war gestohlen. Die Handschellen klickten.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Diese Verkehrskontrolle brachte einiges zutage: Am Mittwochabend filzte die Polizei einen Hyundai-Fahrer (34) auf dem Chemnitzer Kaßberg. Schnell kam heraus: Der Fahrer war nicht nur sturzbetrunken, auch das Fahrzeug war gestohlen. Die Handschellen klickten!

Auf dem Chemnitzer Kaßberg erwischten die Beamten am Mittwoch einen Suff-Fahrer (34). © Klaus Jedlicka Gegen 22.50 Uhr fiel den Beamten der Hyundai in der Limbacher Straße auf. Das Auto war in Schlangenlinien unterwegs, verließ mehrfach seine Spur.



Die Polizisten stoppten den Wagen schließlich an der Kreuzung Limbacher Straße/Barbarossastraße. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten einen Alkoholgeruch wahr - ein Test wurde durchgeführt. Ergebnis: Der Fahrer war mit 2,86 Promille sturzbetrunken!



Doch damit nicht genug: Der 34-jährige Pole hatte keinen Führerschein. "Zudem bemerkten die Polizisten, dass die am Pkw angebrachten Kurzzeitkennzeichen bereits seit dem Jahr 2024 ihre Gültigkeit verloren hatten und ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben worden waren", so eine Polizeisprecherin. Kurz darauf stellten die Beamten fest, dass der Hyundai am Mittwochabend von einem Firmengelände in der Waldenburger Straße gestohlen wurde.

Suff-Fahrer vorläufig festgenommen: Kommt er in U-Haft?