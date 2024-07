Erneute Wohnungseinbrüche in Chemnitz: Tresore geklaut

Chemnitz - Erneut kam es in den vergangenen Tagen in Chemnitz zu Wohnungseinbrüchen.

Die Kripo Chemnitz ermittelt nun wegen der Wohnungseinbrüche. (Symbolbild) © 123rf/kinomasterskaya

Auf dem Sonnenberg brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Fürstenstraße die Eingangstür einer Wohnung auf und durchsuchten die Räume.

Die Täter fanden in einem Schrank einen Tresor, in dem sich Bargeld und Schmuck befand. Mit der Beute verließen sie unbemerkt das Haus.

"Der Stehlschaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe. Der einbruchsbedingte Sachschaden wurde auf einige hundert Euro beziffert", teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ein weiterer Einbruch geschah in den vergangenen beiden Wochen in der Bruno-Ganz-Straße. Dort drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Wann genau der Einbruch geschah, ist derzeit unklar.

Die Einbrecher fanden einen Tresor, in dem sich Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände befanden. Die Täter verschwanden mit der Beute.

"Während sich der angerichtete Sachschaden auf etwa 1000 Euro beläuft, bezifferten die geschädigten Mieter den Stehlschaden auf eine fünfstellige Summe", teilte die Polizei weiter mit.