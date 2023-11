Fünf Jahre nach Messerstecherei in Chemnitz: Prozess zu anschließenden Ausschreitungen beginnt

Chemnitz - Vor fünf Jahren kam es in Chemnitz am Rande des Stadtfests zu einem tödlichen Messerangriff . Anschließend folgten massive Proteste und Demonstrationen. Im Dezember beginnt dazu am Landgericht die juristische Aufarbeitung.

Wie das Gericht am Freitag mitteilte, werden fünf Personen angeklagt. Dabei wird den Männern im Alter von 26 bis 51 Jahren vorgeworfen, nach einem sogenannten Trauermarsch von AfD, Pegida und Pro Chemnitz am 1. September 2018 Teilnehmer einer Gegendemonstration angegriffen zu haben.

Nach der Messerstecherei wurden Blumen in der Brückenstraße niedergelegt. © dpa/Alexander Prautzsch

Am 26. August 2018 wurde am Rande des Chemnitzer Stadtfestes ein Deutsch-Kubaner erstochen. Der 35-Jährige war gegen 3 Uhr in der Brückenstraße in eine Auseinandersetzung mit Asylbewerbern geraten und dabei tödlich verletzt worden.

Zwei weitere Deutsche wurden verletzt, überlebten aber den Angriff.

Ein Syrer wurde später wegen Totschlags verurteilt, ein weiterer Beteiligter ist auf der Flucht.

Die Gewalttat führte in der Stadt zu massiven Protesten, bei denen Neonazis und Fußball-Hooligans Seite an Seite mit zuvor unauffälligen Bürgern demonstrierten. Es gab rassistische Angriffe und einen Anschlag auf ein jüdisches Restaurant.

Auch das Chemnitzer Stadtfest wurde nach der brutalen Tat abgebrochen.