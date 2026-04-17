Irrsinnige Attacke in Chemnitz: Teenager schlägt mit Stange auf Bus ein

Chemnitz - Was trieb diesen Teenager an? Am Donnerstagabend schlug ein Jugendlicher (16) auf dem Chemnitzer Sonnenberg mit einer Stange gegen einen Bus. Die Polizei rückte an, die Fahrt war kurzzeitig beendet.

Ein Teenager (16) attackierte am Donnerstagabend einen Bus der CVAG. An der Haltestelle "Uhlandstraße" war die Fahrt dann vorzeitig zu Ende. © Haertelpress

Laut Polizei spielte sich der Irrsinn gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle "Uhlandstraße" in der Fürstenstraße ab. Ein 16-jähriger Syrer schlug mit einer Stange gegen die Seitenscheibe des CVAG-Busses.

"Die Scheibe wurde dabei beschädigt, ging allerdings nicht zu Bruch", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Ein Fahrgast stürmte anschließend aus dem Bus und schnappte sich den Jugendlichen. Dann rückten die Beamten an.

