Irrsinnige Attacke in Chemnitz: Teenager schlägt mit Staubsauger auf Bus ein
Chemnitz - Was trieb diesen Teenager an? Am Donnerstagabend schlug ein Jugendlicher (16) auf dem Chemnitzer Sonnenberg mit einem Staubsauger gegen einen Bus. Die Polizei rückte an, die Fahrt war kurzzeitig beendet.
Laut Polizei spielte sich der Irrsinn gegen 21.30 Uhr an der Haltestelle "Uhlandstraße" in der Fürstenstraße ab. Ein 16-jähriger Syrer schlug laut Polizeiangaben mit einer Stange gegen die Seitenscheibe des CVAG-Busses.
"Die Scheibe wurde dabei beschädigt, ging allerdings nicht zu Bruch", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.
Ein Fahrgast stürmte anschließend aus dem Bus und schnappte sich den Jugendlichen. Dann rückten die Beamten an.
Wie TAG24 vor Ort erfuhr, soll es sich bei der Stange um einen Handstaubsauger handeln. Das Gerät lag nach der Attacke auf dem Boden. Woher der Jugendliche den Staubsauger hatte, ist nicht bekannt.
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"Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt", so die Polizei. Aus welchem Grund der Teenager gegen den Bus schlug, ist bislang nicht bekannt.
Erstmeldung: 17. April, 9.13 Uhr, zuletzt aktualisiert: 10.46 Uhr
Titelfoto: Bildmontage: Haertelpress (2)