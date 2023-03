Katalysatoren von geparkten Autos geflext: Polizei sucht Zeugen

In Chemnitz wurde von drei Autos der Katalysator abmontiert und auch im Vogtland gibt es aktuell solche Diebstähle. (Symbolbild) © 123rf/markka

In der Nacht zu Montag ist in Chemnitz der Katalysator von einem BMW, der in der Paul-Bertz-Straße geparkt war, verschwunden. Doch wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ist das nicht der einzige Fall in der Stadt:

"Weiterhin demontierten die Täter in den vergangenen Tagen jeweils von einem weiteren BMW in der Friedrich-Hähnel-Straße und von einem Toyota, der in der Straße Usti nad Labem geparkt gewesen war, solch ein Bauteil der Abgasanlage und verschwanden damit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige tausend Euro", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Die Ermittlungen zu den Diebstählen laufen.

Auch im Vogtland wurden geklaute Katalysatoren gemeldet. In Auerbach flexten die Diebe einen Katalysator von einem grauen Skoda Oktavia ab, der in der Straße Vogtlandblick geparkt war. Der Diebstahl passierte zwischen 14 Uhr am Sonntagnachmittag und 9 Uhr am Montagvormittag.

Der Gesamtschaden liegt bei etwa 1000 Euro.