Mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt: Polizei schnappt Verdächtigen

Chemnitz - Immer wieder werden in Chemnitz und Umgebung Autos zerkratzt. Der Ärger bei den Besitzern ist groß - ebenso der Sachschaden. Oftmals können die Täter unerkannt entkommen. Doch am Montag konnte die Polizei einen mutmaßlichen Auto-Randalierer (26) in Chemnitz schnappen, der mehrere Autos zerkratzt haben soll.

Im Parkhaus der Sachsen-Allee wurden am Montag drei Autos zerkratzt. Die Polizei schnappte einen Verdächtigen (26). © Uwe Meinhold

Gegen 15.30 Uhr wütete der 26-jährige Deutsche im Parkhaus in der Sachsen-Allee am Thomas-Mann-Platz. Eine Zeugin beobachtete, wie er an einem BMW und zwei Mercedes-Autos den Lack zerkratzte. Die Frau alarmierte die Polizei.

Als die Beamten im Parkhaus eintrafen, war der Mann bereits verschwunden. Doch wenig später konnten die Beamten den 26-Jährigen dank einer Täterbeschreibung und der Hilfe des Sicherheitsdienstes schnappen.

"Gegen den 26-Jährigen wird nun ermittelt", teilt die Polizei mit. Insgesamt entstand an den Autos ein Sachschaden von etwa 9000 Euro.

Weshalb der Mann die drei Autos zerkratzte, bleibt zunächst unklar.