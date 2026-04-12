Mit 2,44 Promille in Chemnitz unterwegs: Radfahrer kippt vor Augen der Polizei um

Chemnitz - In Chemnitz ist ein Radfahrer (52) vor den Augen der Polizei umgekippt. Der Mann war schwer betrunken.

Der Radfahrer wollte in Chemnitz von der Promenadenstraße in die Seumestraße abbiegen und kippte plötzlich in einen Grünstreifen. (Symbolbild) © 123RF/arthurhidden

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der 52-Jährige am Samstag gegen 20.25 Uhr am Schlossteich unterwegs.

Als er von der Promenadenstraße über den Gehweg in Richtung Seumestraße fuhr und abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Bike und fiel zur Seite auf einen Grünstreifen. Dort versuchte er vergeblich, wieder aufzustehen.

Die Polizisten kamen dem Mann zu Hilfe und erkannten schnell, warum er solche Schwierigkeiten hatte. Er war betrunken. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille.

Der 52-Jährige, der bei dem Sturz unverletzt blieb, musste mit zur Blutentnahme. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Auch in Annaberg-Buchholz war ein volltrunkener Radfahrer (43) unterwegs. Polizisten wollten den 43-Jährigen gegen 19 Uhr im Stufenweg kontrollieren. Ihnen war zuvor die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen.

"Die Beamten führten mit dem Mann einen Atemalkoholtest durch, der 2,36 Promille anzeigte", so ein Polizeisprecher. Auch er musste zur Blutentnahme und erhielt eine Anzeige.