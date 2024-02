Netto-Kunde schlägt Detektiv nieder: Chemnitzer Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen zu der Tat auf dem Chemnitzer Sonnenberg. (Symbolbild) © DPA/Monika Skolimowska/zb

Der Vorfall passierte kurz vor 20 Uhr bei einem Discounter in der Tschaikowskistraße. "Wie sich herausstellte, war es in dem Netto-Markt zunächst an einer Kasse zwischen einem unbekannten Kunden und einer Mitarbeiterin zum Streit gekommen", teilte die Polizei Chemnitz am Mittwoch mit.

Der Ladendetektiv war auf den Streit aufmerksam geworden und mischte sich ein. Er forderte den Kunden auf, die Waren zu bezahlen und dann den Markt zu verlassen. "Als der Mann letztlich seinen Einkauf bezahlt hatte, begleitete ihn der Sicherheitsmitarbeiter hinaus. Dabei schlug der Kunde den Ladendetektiv auf dem Supermarktparkplatz unvermittelt nieder und trat ihn mehrfach. Der Angreifer flüchtete in Richtung Sonnenstraße", berichtete die Polizei weiter.

Als die Polizei an dem Netto-Markt eintraf, wurde der 42-Jährige bereits in einem Rettungswagen behandelt. Er war bei dem Angriff leicht verletzt worden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: