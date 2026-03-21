Schon elf Fälle: Wieder Toyota-Diebe in Chemnitz unterwegs
Chemnitz - In Chemnitz wurden schon wieder Toyotas geklaut. Diesmal waren die Langfinger in den Stadtteilen Morgenleite, Kappel und Markersdorf unterwegs. Damit erhöht sich die Zahl der geklauten Toyotas im Chemnitzer Stadtgebiet auf elf.
Wie die Polizei mitteilte, fanden die Diebstähle zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag statt. Insgesamt verschwanden vier Toyota Yaris Cross.
Zunächst war am Freitagmorgen kurz vor fünf Uhr ein geklautes Auto in der Bruno-Granz-Straße gemeldet worden.
"Der petrolfarbene Neuwagen war erst dieses Jahr erstmals zugelassen worden. Der Stehlschaden beziffert sich auf schätzungsweise 30.000 Euro", so die Polizei.
Am Vormittag meldete sich ein weiterer Toyota-Besitzer. Sein Yaris, der im vergangenen Jahr zugelassen wurde, war in der Straße Usti nad Labem verschwunden. Der Mann hatte das Fahrzeug, das einen Wert von 35.000 Euro hat, vor einem Wohnblock geparkt.
Zwei weitere Toyota wurden in der Alfred-Neubert-Straße und in der Wolgograder Allee gestohlen. Die beiden Autos wurden zum ersten Mal 2022 beziehungsweise 2025 zugelassen.
Mit den beiden Diebstählen summiert sich der Gesamtstehlschaden auf etwa 125.000 Euro.
Polizei ermittelt Zusammenhänge zu weiteren Diebstählen
Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Diebstählen aufgenommen und untersucht Zusammenhänge zu weiteren Toyota-Diebstählen in den vergangenen zwei Wochen. Zunächst waren um den 6. März herum in der Beyerstraße ein Corolla und in der Richard-Wagner-Straße sowie der Stollberger Straße zwei Yaris Cross verschwunden.
Nur wenige Tage später wurden drei weitere Diebstähle von Toyotas in Chemnitz bekannt. Die Fahrzeuge waren alle höchstens drei Jahre alt.
Die Polizei sucht nun nach Zeugen, besonders Anwohner, die Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0371/3873448 entgegen.
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