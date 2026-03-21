Schon elf Fälle: Wieder Toyota-Diebe in Chemnitz unterwegs

Chemnitz - In Chemnitz wurden schon wieder Toyotas geklaut. Diesmal waren die Langfinger in den Stadtteilen Morgenleite, Kappel und Markersdorf unterwegs. Damit erhöht sich die Zahl der geklauten Toyotas im Chemnitzer Stadtgebiet auf elf.

In Chemnitz wurden in den vergangenen Wochen insgesamt elf Toyotas geklaut. Allein vier Stück in den vergangenen zwei Tagen. (Symbolbild) © 123rf/Tommaso Altamura

Wie die Polizei mitteilte, fanden die Diebstähle zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag statt. Insgesamt verschwanden vier Toyota Yaris Cross.

Zunächst war am Freitagmorgen kurz vor fünf Uhr ein geklautes Auto in der Bruno-Granz-Straße gemeldet worden.

"Der petrolfarbene Neuwagen war erst dieses Jahr erstmals zugelassen worden. Der Stehlschaden beziffert sich auf schätzungsweise 30.000 Euro", so die Polizei.

Am Vormittag meldete sich ein weiterer Toyota-Besitzer. Sein Yaris, der im vergangenen Jahr zugelassen wurde, war in der Straße Usti nad Labem verschwunden. Der Mann hatte das Fahrzeug, das einen Wert von 35.000 Euro hat, vor einem Wohnblock geparkt.

Zwei weitere Toyota wurden in der Alfred-Neubert-Straße und in der Wolgograder Allee gestohlen. Die beiden Autos wurden zum ersten Mal 2022 beziehungsweise 2025 zugelassen.

Mit den beiden Diebstählen summiert sich der Gesamtstehlschaden auf etwa 125.000 Euro.