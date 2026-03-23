Schon wieder! Toyotas in Chemnitz geklaut

Chemnitz - In Chemnitz sind laut Polizei erneut Toyotas verschwunden.

Diesmal verschwanden die Autos in den Stadtteilen Gablenz und Kaßberg. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Betroffen waren die Stadtteile Gablenz und Kaßberg. Geklaut wurden die beiden Autos am vergangenen Wochenende.

In der Zeit zwischen Samstagabend bis Sonntagfrüh entwendeten Unbekannte einen in der Matthesstraße in einem Carport abgestellten Toyota Yaris. Das Auto wurde erstmals im Jahr 2022 zugelassen und hat einen Zeitwert von circa 38.000 Euro.

"Auf einen weiteren Pkw Toyota, welcher in der Arthur-Strobel-Straße geparkt war, hatten es Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend bis gestern Vormittag abgesehen. Der Stehlschaden des im Jahr 2022 erstmals zugelassenen Fahrzeuges beläuft sich auf rund 25.000 Euro", teilte die Polizei am Montag mit.