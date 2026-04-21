Polizei Chemnitz sucht mit Blitzerfoto nach weiterem mutmaßlichen Toyota-Dieb
Chemnitz - Nach einer Reihe von Diebstählen sucht die Polizei Chemnitz nun mit einem Blitzerfoto nach einem weiteren mutmaßlichen Autodieb.
Die Ermittlungen der Kripo laufen weiterhin in enger Abstimmung mit der Soko Kfz des Landeskriminalamtes Sachsen.
Im März dieses Jahres waren insgesamt 16 Toyota der Modellreihen Corolla Cross und Yaris Cross im Wert von insgesamt 540.000 Euro in Chemnitz mutmaßlich durch eine polnische Bande geklaut worden.
In der Nacht zum 9. März verschwand ein Toyota Corolla Cross im Wert von circa 40.000 Euro. Das Auto stand in der Bruno-Granz-Straße.
Einer der mutmaßlichen Täter wurde mit dem gestohlenen grauen Wagen auf der B169 in Schlegel am 9. März um 4.25 Uhr in Richtung Döbeln geblitzt.
Polizei Chemnitz sucht Zeugen: Wer kennt den Mann auf dem Blitzerfoto?
Die Kripo sicherte das Blitzerfoto als Beweismittel, das Amtsgericht Chemnitz erließ nun einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung.
Die Polizei fragt: Wer erkennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Wem ist womöglich der Täter in dem Toyota auf dem Weg von Chemnitz nach Hainichen, Ortsteil Schlegel, am 9. März 2026 aufgefallen?
Zeugenhinweise nimmt die Chemnitzer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371 387-3448 entgegen.
Bereits vor vier Wochen suchte die Polizei mit einem Blitzerfoto nach einem mutmaßlichen Autodieb.
Titelfoto: Bildmontage: Peter Zschage, 123rf/ipheung