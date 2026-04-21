Polizei Chemnitz sucht mit Blitzerfoto nach weiterem mutmaßlichen Toyota-Dieb

Chemnitz - Nach einer Reihe von Diebstählen sucht die Polizei Chemnitz nun mit einem Blitzerfoto nach einem weiteren mutmaßlichen Autodieb.

Ein mutmaßlicher Autodieb wurde auf der B169 geblitzt. (Symbolfoto) © Peter Zschage

Die Ermittlungen der Kripo laufen weiterhin in enger Abstimmung mit der Soko Kfz des Landeskriminalamtes Sachsen.

Im März dieses Jahres waren insgesamt 16 Toyota der Modellreihen Corolla Cross und Yaris Cross im Wert von insgesamt 540.000 Euro in Chemnitz mutmaßlich durch eine polnische Bande geklaut worden.

In der Nacht zum 9. März verschwand ein Toyota Corolla Cross im Wert von circa 40.000 Euro. Das Auto stand in der Bruno-Granz-Straße.

Einer der mutmaßlichen Täter wurde mit dem gestohlenen grauen Wagen auf der B169 in Schlegel am 9. März um 4.25 Uhr in Richtung Döbeln geblitzt.