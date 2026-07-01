TikTok-Video sorgt für Entsetzen: Rassismus-Eklat nach Public Viewing in Chemnitz?

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Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kam es auf dem Chemnitzer Schloßberg offenbar zu Randalen mit rassistischen Äußerungen.

Von Robert Preuße

Chemnitz - Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kam es in der Nacht zu Dienstag auf dem Chemnitzer Schloßberg offenbar zu Randalen mit rassistischen Äußerungen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung und gefährlichen Körperverletzung.

Auch Stühle sollen bei der Randale geflogen sein.
Auch Stühle sollen bei der Randale geflogen sein.  © xcitepress

Die Niederlage vom DFB-Team im Sechzehntel-Finale der Weltmeisterschaft war für einige Chaoten wohl zu viel: Laut Chemnitzer Polizei verständigte ein Mitarbeiter der Public-Viewing-Location am Miramar, dass in der Nähe des Events in der Salzstraße eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen stattfände.

Als Polizisten am Tatort anrückten, war alles bereits vorbei.

"Ebenso wenig haben sich Geschädigte oder Zeugen an die Beamten gewandt", so die Polizeidirektion.

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Allerdings gibt es ein 9-sekündiges TikTok-Video, das nur wenige Stunden später erschien: Darauf ist zu sehen, wie eine Gruppe von jungen Männern Teile von Bauzäunen auf eine fliehende Gruppe wirft. Auch Stühle sollen geworfen worden sein.

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Kripo bittet um Zeugenhinweise

Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kam es in der Nacht zu Dienstag auf dem Chemnitzer Schloßberg offenbar zu Randalen.
Nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft kam es in der Nacht zu Dienstag auf dem Chemnitzer Schloßberg offenbar zu Randalen.  © TikTok/atzenmodus

Dabei gab es laut dem Urheber des Videos rassistische und antisemitische Äußerungen. Auch anonyme Zeugenaussagen belegen dies.

Allerdings stellt die Polizei klar: Bis auf das Video liegen keine Hinweise auf fremdenfeindliche Äußerungen vor.

Da sich bisher keine Zeugen oder Geschädigten bei den Behörden gemeldet hatten, bittet die Polizei um Mithilfe.

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Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0371/387-3448 entgegen.

Titelfoto: TikTok/atzenmodus

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