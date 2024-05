Widerlicher Vorfall an Chemnitzer Spielplatz: Mann masturbiert hinter einem Baum

Chemnitz - Besorgniserregend! Erneut spielte ein Mann in Chemnitz nicht unweit von einem Spielplatz an seinem Penis herum.

Ein aufmerksamer Passant informierte die Polizei über das Geschehen. (Symbolbild) © 123rf/andreypopov

Am gestrigen Sonntagmittag fiel einem 21-jährigen Mann ein Unbekannter an einem Spielplatz am Getreidemarkt auf.

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, soll der Fremde sich hinter einem Baum versteckt und masturbiert haben, während sich Kinder auf dem Spielplatz aufhielten.

Der 21-Jährige reagierte geistesgegenwärtig, fotografierte den Mann und sprach ihn anschließend an.

Dieser verschwand anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt nun zu dem Geschehen.