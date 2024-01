Wieder in mehrere Autos in Chemnitz eingebrochen

Ähnlich wie in der Elisenstraße gingen auch Autoeinbrecher in der Kantstraße im Stadtteil Gablenz vor. Dort wurde in einen Kia und einen weiteren Audi eingebrochen.

In der Elisenstraße haben die Täter bei einem Audi auf der Fahrerseite die Dreiecksscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum klauten sie einen Beutel mit mehreren Packungen Kaffee. Der entstandene Schaden liegt bei einigen Hundert Euro. Der Audi war zum Tatzeitpunkt in einer Tiefgarage geparkt.

Aus dem Kia wurden zwei Taschen geklaut, in dem Audi fehlte nach einem ersten Überblick ein Schulrucksack. Der Schaden liegt bei etwa 3000 Euro.

"Abschließende Angaben zum einbruchsbedingten Schaden liegen hier derzeit noch nicht vor. Dieser dürfte allerdings mindestens einige Hundert Euro betragen", so die Polizei.

Die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls laufen.

Erst am Wochenende hatte die Polizei mehrere Autoeinbrüche in Chemnitz gemeldet. Unter anderem wurden auf dem Kaßberg und auf dem Sonnenberg ein Renault und ein VW aufgebrochen. Der Schaden liegt bei mehr als 1000 Euro.

In den vergangenen Wochen kam es in Chemnitz immer wieder zu Autoeinbrüchen. Mitte November hat die Polizei einen Verdächtigen (26) geschnappt. Er hatte aus einem Opel in der Luisenstraße unter anderem Kopfhörer geklaut, die der Besitzer orten konnte, was die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Clausstraße führte.