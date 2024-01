Wilde Verfolgung in Chemnitz: Opel-Fahrer flüchtet über Kaßberg

Chemnitz - In Chemnitz wurde am Dienstagnachmittag ein Mann (54) nach einer Verfolgungsfahrt festgenommen. Ein Beamter wurde dabei verletzt.

In der Erich-Mühsam-Straße wollte die Polizei den Opel-Fahrer (54) stoppen. Dabei wurde ein Beamter verletzt. (Archivbild) © Kristin Schmidt

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Beamte an einem Garagenkomplex am Harthweg einen Opel mit laufendem Motor bemerkt. Da ein Mann in dem Auto saß, wollten die Beamten ihn kontrollieren und traten an das offene Fenster heran. Als sie näher kamen, schlug ihnen ein Alkoholgeruch entgegen.

Der Mann wollte sich dann auch nicht ausweisen, dafür gab er aber Gas.

"Der Opel-Fahrer flüchtete über die Waldenburger Straße zur Limbacher Straße und weiter über Seitenstraßen durch den Ortsteil Kaßberg. Auf der Fahrt missachtete er auch eine rote Ampel und ignorierte fortwährend die polizeilichen Anhaltesignale", berichtete eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz. Unter anderem raste der Opel auch über die Henriettenstraße und wurde dabei von dem Streifenwagen mit Blaulicht und Sondersignal verfolgt.

Als der Fahrer in der Nähe der Erich-Mühsam-Straße wegen anderer Fahrzeuge halten musste, wollten die Polizisten die Chance nutzen und gingen noch einmal zu dem Fahrer. Durch die geöffneten Fenster versuchten die Beamten in das Auto zu greifen und so eine Weiterfahrt verhindern. Der Fahrer hatte aber andere Pläne.