Zahl der Wohnungseinbrüche in Sachsen gestiegen: So haltet Ihr ungebetene Gäste fern

Chemnitz - Winterzeit ist Einbruchszeit: Die Täter nutzen den Schutz der Dunkelheit aus und steigen in Häuser und Wohnungen ein. Neben dem materiellen Schaden bleibt bei vielen Betroffenen ein Gefühl der Unsicherheit zurück. Das Landeskriminalamt gibt Tipps, wie man sich besser schützen kann.

Eine Alarmanlage kann zusätzliche Sicherheit in der Wohnung oder dem Haus bieten. © zhyk1988/123RF

Erst am vergangenen Wochenende waren Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) eingestiegen. Sie hatten sich über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Im Haus öffneten sie mehrere Schränke. Geklaut wurde offenbar nichts, aber es entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Einbrüche dieser Art kommen im Winter und Herbst häufig vor. Wie das LKA Sachsen mitteilte, gab es im vergangenen Jahr 2090 Wohnungseinbruchsdiebstähle. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2021, wo es 1977 Fälle gab. Die Aufklärungsquote lag bei 30 Prozent, was heißt, dass fast jeder dritte Fall aufgeklärt werden konnte. Insgesamt wurden 507 Tatverdächtige gestellt.

Der Anteil versuchter Einbrüche lag 2022 bei 45 Prozent, was zeigt, wie wirksam Sicherungstechnik ist. "Trotzdem ist jeder Wohnungseinbruch ein Einbruch zu viel. Er belastet die Betroffenen zum Teil erheblich. Neben dem materiellen Schaden sind häufig auch dauerhafte psychische Störungen Folgen für die Opfer", so ein Sprecher vom LKA.

Das LKA gibt Tipps für sicherheitsbewusstes Verhalten:

Haus- und Wohnungstüren immer richtig verschlossen halten



Fenster richtig verschließen, gekippte Fenster, Balkon- und Terrassentüren vor allem an der Gebäuderückseite sind bei Einbrechern beliebt



Dachfenster und Kellertüren können ebenfalls Schwachstellen darstellen



Ersatzschlüssel nicht unter der Fußmatte oder woanders auf dem Grundstück verstecken



Gartenmöbel und Co. können als Auf- und Einstiegshilfe genutzt werden



Hauseingang auch tagsüber verschlossen halten

Wenn Ihr zu Hause seid und Unbekannte in das Haus wollen, überprüft zuerst, um wen es sich dabei handelt, bevor Ihr öffnet.